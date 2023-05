Al via il primo evento “Off City” di Wine&Thecity al Museo provinciale campano di Capua

(Di lunedì 29 maggio 2023) Giovedì 8 Giugno ildiospita ilappuntamento “Off” della XV Edizione di Wine&The– la rassegna napoletana che dal 2008 unisce arte, vino, moda e cultura – realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino Delegazione Campania: in programma un percorso tutto al femminile pensato per permettere ai visitatori di conoscere alcune delle bellezze architettoniche e artistiche di, illustre ed antica metropoli, e del più significativodella civiltà italica in Campania. A partire dalle ore 18.30 i presenti verranno guidati alla scoperta della collezione “Le Matres Matutae” vero e proprio gioiello del...

Urne chiuse in tutta Italia per le elezioni amministrative ,turno in Sicilia e Sardegna e ballottaggi nel resto del Paese. Allo spoglio, attesa per i risultati. In Sicilia diffusi gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia : Catania va ...... insegnanti, operatori sociali, sanitari, educativi e scolastici (scuola secondaria die ... L'appuntamento si terrà dalle 17 alle 19.30 presso il Centro per le famiglie del Frignano inTassoni ...InDoberdò e al Foscato, si attuano altri interventi, particolarmente attesi dai residenti, che agiscono su beni storici come nelcaso e in parallelo ad altri progetti come quello di ...

Alluvione, al via il primo Piano di interventi urgenti di protezione ... Protezione Civile Emilia Romagna

La possibilità di trasmettere dati ad altissima velocità da 50-100 metri di altezza apre infatti la strada a nuove applicazioni.Nel corso di un’intervista ai microfoni di Band, il presidente della Federcalcio Brasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha ribadito la volontà di voler ingaggiare Carlo Ancelotti come prossimo CT della Nazion ...