Akyol | C0n la vittoria di Erdo?an media meno liberi e università più controllate dallo Stato

(Di lunedì 29 maggio 2023) L'esperto di Turchia, Mustafa, a Repubblica: "In politica estera non lascerà la Nato ma detterà condizioni per permettere alla Svezia di unirsi. Ci sarà più nazionalismo e tradizionalismo religioso. E una nuova Costituzione, di cui sappiamo ancora poco ma ai cui contenuti dovremmo fare molta attenzione".