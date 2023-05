Ajax | Berghuis difende compagno da insulti razzisti | pugno a tifoso rivale

(Di lunedì 29 maggio 2023) Episodio molto brutto in Eredivisie con il giocatore dell'protagonista di unad undel Twente per deglia Brobbey.

Scoppia la bufera in Olanda, dopo che un video, diventato virale, vede il giocatore dell'Stevencolpire con un pugno un tifoso del Twente. Dopo il ko della sua formazione, proprio contro il Twente, l'olandese dei Lancieri è stato immortalato mentre sferra un colpo fuori ...La mia reazione non va bene, devo essere un esempio come giocatore dell'', le parole diriportate da De Telegraaf. Non è chiaro cosa, nel dettaglio, abbia fatto scattare la reazione del ...player Stevenhas ...

Ajax, tifoso insulta e Berghuis lo prende a pugni - Video Adnkronos

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Steven Berghuis heeft van zijn club Ajax een boete gekregen, omdat hij zondag na de nederlaag bij FC Twente (3-1) een klap uitdeelde aan een fan. Dat liet Ajax weten na een gesprek met de Nederlandse ...