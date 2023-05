Affari tuoi per l' Emilia Romagna | il dettaglio dell' assegno non è sfuggito ai telespettatori

Ieri Amadeus ha condotto una puntata speciale di, dedicata alle persone colpite dalla recente alluvione che ha interessato l' Emilia Romagna . Per l'occasione sono stati invitati due artisti che, grazie alle loro origini, rappresentato ...Domenica 28 maggio, Amadeus ha condotto una puntata speciale di, volta a dimostrare solidarietà per le persone colpite dalla recente alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna. Per l'occasione sono stati invitati due artisti che, grazie alle loro ...In fascia Access Prime Time su Rai14.170.000 (23.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.530.000 con il 14.6%. Su Italia1 N. C. I. S. 1.007.000 (5.9%). Su Rete4 Controcorrente 602.000 (3.6%)...

Affari tuoi, speciale Emilia Romagna: chi gioca stasera domenica 28 maggio 2023, montepremi e quanto ha vinto Il Corriere della Città

Affari Tuoi devolve 50mila euro all’Emilia Romagna e agli utenti non sfugge un particolare Domenica 28 maggio, Amadeus ha condotto una puntata speciale di Affari Tuoi, volta a dimostrare solidarietà p ...Cosa succede negli studi Rai, dentro e fuori, prima che inizi il gioco serale condotto da Amadeus (con un pizzico di “tifo”) ...