(Di lunedì 29 maggio 2023) TBS Championship in palio a Double Or Nothing per la seconda volta la campionessadeve difendere la sua cintura dall’assalto di Taya Valkyrie.fatica ma è 60-0 Unche si rivela essere più complicato del previsto per la campionessa dato che Taya riesce a mettere in difficoltà, andando anche a segno con la sua mossa finale che però vale solo il conto di 2. Poco dopo è pero’a connettere con lad che regala vittoria e il 60-0.D.TBS Champion @!Order #AEWDoN LIVE on PPV right now!: pic.twitter.com/yJ2AwjdnWK— All Elite Wrestling (@AEW) May 29, 2023 Kris Statlander torna e interrompe la streak Al termine del ...

AEW: Jade Cargill fa 60-0, ma nel post match succede l’incredibile con un clamoroso ritorno Zona Wrestling

Jade Cargill successfully defended her TBS Title yet again at ... Cargill's wrestling career began when she signed with AEW meaning every match she has ever wrestled, all 61 of them, has been under ...Jade Cargill suffered her first loss at AEW Double or Nothing 2023 to a returning Kris Statlander shortly after Jade's 60th win.