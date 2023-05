Addio alla musa di Totò | l' attrice Isa Barzizza aveva 93 anni

Ultima puntata di "Che tempo che fa" e ultima letterina di Luciana Littizzetto che stavolta è stata una lettera d'(o di arrivederci) indirizzataRai ricordando che "Tu per me non sarai mai la parte politica di turno che ti governa ma resterai sempre Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Enzo Biagi, Corrado... ...D'altronde, l'di Fabio Fazio e Luciana Littizzettorete di Stato ha sorpreso tutti, quindi è probabile che la curiosità abbia fatto il resto, portando un maggior numero di spettatori a ......suo lungo sfogo su instagram asserendo senza indugio alcuno che ha deciso di direper sempre a Carlo Alberto Mancini dopo pochi giorni dalla tanto attesa scelta , anche perchè è arrivata...

La lettera di Luciana Littizzetto di addio alla Rai: «Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti» Corriere della Sera

Dopo cinque stagioni, si è conclusa la storia di Midge Maisel. Cosa succede nell'ultimo episodio E cosa hanno detto Amy Sherman-Palladino Rachel Brosnahan a proposito del finaleL'ex difensore della Juventus Barzagli ha parlato del possibile futuro di Massimiliano Allegri nel club bianconero ...