Addio a Isa Barzizza | dalla rivista alla commedia | è stata la musa di Totò

... "Comunico che è venuta a mancare la nostra compaesana acquisita, cittadina onoraria di Palau,...e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musicaa ...Leggi Anche E' morta Gina Lollobrigida, la grande attrice aveva 95 anniBarzizza, nata a Sanremo (Imperia) il 22 novembre 1929, ha legato inizialmente il suo nome soprattutto a quello del teatro di rivista, popolarissimo nel primo dopoguerra. Dopo aver terminato gli ...Barzizza. L'attrice è morta a 93 anni a Palau, in provincia di Sassari. Aveva iniziato giovanissima la sua carriera in teatro e nel varietà e fu ironica spalla e musa di Totò in numerosi ...

Addio Isa Barzizza, attrice simbolo del cinema italiano Quotidiano del Sud

Palau Si è spenta a 93 anni nella sua casa a Palau, Isa Barzizza, protagonista del cinema e spesso spalla di Totò. A dare l’annuncio è stato don Paolo Pala, parroco di Palau, in un post… Leggi ...E' morta a 93 anni Isa Barzizza, attrice e interprete della rivista, del cinema e della televisione, fin dalle prime trasmissioni sperimentali, celebre spalla di Totò e figlia del musicista Pippo Barz ...