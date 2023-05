Accoltella la professoressa in classe | poi si rivolge ai compagni | Mi dispiace

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI - Uno studente di 16 anni ha ferito con un coltello unadi 51 anni all'avambraccio in modo non grave. È successo intorno alle 8.20 all'istituto secondario Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Il ragazzo, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato aidi uscire dall'aula, senza ferirne nessuno. Dalle prime testimonianze non risulta che siano stati sparati colpi con l'arma giocatolo a gas. Il 16enne non avrebbe né precedenti né problemi di natura psichica All'arrivo dei Carabinieri non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile. Una compagna: "Ci ha detto 'Mi'" "Ha iniziato a frugare nello zaino e poindosi verso di noi ha detto: 'Miragazzi, mi'. È andato verso la ...

Un lunedì come tanti, i ragazzi sono in classe quando improvvisamente un sedicenne estrae un coltello e ferisce unadi 51 anni . La colpisce all'avambraccio e alla testa, fortunatamente ...'Mi sto recando all'ospedale per portare la mia vicinanza alla. Un fatto inquietante quello della docente ferita da un proprio alunno' si legge in un tweet del ministro dell'Istruzione ...'Ha tirato fuori le armi e si è diretto verso lache ha pugnalato diverse volte '.alla testa la prof in classe, orrore di un 16enne: Milano sotto - choc

Abbiategrasso, studente 16enne accoltella la professoressa durante la lezione / VIDEO IL GIORNO

L'episodio risale alla prima ora di lezione, quando l'alunno ha ferito la docente di italiano a un braccio e alla testa. La donna, trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.Accoltella l’insegnante e minaccia i compagni in classe. L’aggressore, uno studente di 16 anni, pare rischiasse il debito in italiano e storia, le materie della professoressa assalita e ferita. L’epis ...