Abbiategrasso | studente accoltella professoressa a scuola

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 29 maggio 2023) Uno16enne disuperiore ha ferito a coltellate, in maniera non grave, una52enne. È avvenuto ad(Milano), all’I.I.S. Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi. La donna, E. C. è stata colpita al braccio e alla testa con un’arma da taglio: un pugnale di dimensioni notevoli. Secondo quanto riporta l’Ansa è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Legnano. I carabinieri hanno bloccato il ragazzo. Lo hanno portato in ospedale: aveva lievi lesioni. L’esterno dell’Istituto Alessandrini ad(Milano). Foto Ansa/Fabrizio CassinelliLe testimonianze dei compagni I militari hanno poi ascoltato loche, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe anche brandito davanti ai compagni una pistola giocattolo. Avrebbe ...