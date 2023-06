Abarth 500e - Alla 1000 Miglia Green col pungiglione

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nel plotone di auto elettriche pronto a contendersi la2023 ci sarà anche un'"targata" Quattroruote: un esemplare del cinquino a batteria guidato da un equipaggio della nostra redazione. Data la circostanza, dunque, riaccendiamo i riflettori sulla prima Bev nella storia dello Scorpione, passando in rassegna l'intera gamma, compresa la versione Cabrio Turismo, ovvero quella che guideremo da Brescia a Roma e ritorno nell'ambito della gara di regolarità. La prima elettrica dello Scorpione. Erede di una lunga stirpe di sportive a benzina, l'nasce sulla base della Fiat Nuova 500 elettrica, della quale rappresenta una variante maggiormente orientata al piacere di guida. Per convincere gli appassionati, orfani del 1.4 turbo, in casa ...

Anche la sua gemella ad alte prestazioniviene realizzata qui. Altre auto importanti che vengono fabbricate in questo sito sono Maserati Levante, Quattroporte, GranTurismo e Gran Cabrio . ...Nella fabbrica di Torino si producono la Fiat 500 elettrica, l'e i modelli Maserati Levante, Ghibli, Quattroporte GranTurismo e Gran Cabrio. In autunno ci sarà l'inaugurazione dell'hub ...Sportive. La prima elettrica dello Scorpioneè super piacevole ma forse poteva osare di più È una delle auto più divisive degli ultimi anni, suscita infatti sentimenti contrastanti. Laè infatti la prima scorpioncina elettrica e questo ha destato le critiche, soprattutto sui social network, da parte degli appassionati del brand e delle sue piccole bombe 595 e 695. Era ...

Abarth 500e: zero emissioni e divertimento Il Sole 24 ORE

L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, è oggi a Torino per partecipare a riunioni di lavoro con il team italiano. (ANSA) ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...