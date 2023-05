L'unico modo in cui la famiglia dell'Associazione dei Ristoratori diMincio poteva festeggiare era con una cena. Da allora sono passati 30 anni e siamo giunti alla 26esima edizione della ...E lo si definisce in modo anche piuttosto semplice: carenza di personale per un territorio che "corre" da Affi aMincio , i pediatri, secondo il sindacato, sono troppo pochi. La Cgil ha ...L'iniziativa è stata resa possibile grazie al supporto di partner privati come Car Full Service diMincio, ed è stata ribattezzata 'Noi non vi lasceremo soli'. Una raccolta che ha ...

A Valeggio sul Mincio torna la "Festa del Nodo d'Amore" con la tavolata sul Ponte Visconteo | Una delle organizzatrici: "Evento esclusivo ma inclusivo" TGCOM

Più di un chilometro di tavola apparecchiata per oltre 2.600 commensali provenienti da tutto il mondo e riuniti per celebrare il Nodo d'Amore, il tortellino di Valeggio sul Mincio. Martedì 20 giugno, ...Martedì un furgone carico di generi di prima necessità raggiungerà Imola per consegnare il materiale raccolto dai Ristoratori Veneti.