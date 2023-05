Gli abitanti disotto il sole cocente, mentre le temperature di maggio hanno toccato livelli inaspettati ... lunedì 29 maggio è stato infatti il giorno di questo mese più caldo mai......del debito negli Usa gli indici hannolievi oscillazioni, con Hong Kong che ha accentuato in negativo la debolezza dei listini continentali. A fine seduta l'indice Composite die' ......una ripresa progressiva e alla bassa base di confronto con il 2022 causata dal lockdown di. Ping An hauna crescita positiva in termini di valore della nuova produzione (NBV) per ...

A Shanghai registrato il maggio più caldo degli ultimi 100 anni - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 29 mag. (askanews) - Gli abitanti di Shanghai sotto il sole cocente, mentre le temperature di maggio hanno toccato livelli inaspettati nella metropoli ...Shanghai ha registrato il giorno di maggio più caldo degli ultimi 100 anni. Shanghai, Cina: Il servizio meteorologico della città ha annunciato che lunedì ...