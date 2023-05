A Montecitorio arrivano i comuni campani ‘plastic free’

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe Amministrazioni dei “Plastic Free” portano in Parlamento le loro esperienze virtuose con l’obiettivo di avere presto norme e decisioni politiche che possano concretamente sostenere un futuro dove limitare i rifiuti dispersi nell’ambiente. Tra loro anche Bacoli, Saviano e Caivano (Napoli), Falciano del Massico e Maddaloni (Caserta), Agropoli (Salerno) e Benevento. È questo l’obiettivo della giornata di approfondimento che si terrà presso la Sala della Regina, domani martedì 30 maggio, atra Amministrazioni locali e Istituzionali nazionali promossa da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, con il sostegno del vice presidente della Camera dei Deputati, on. Sergio Costa. Gli oltre 90 tra Sindaci e Assessori presenti si ...

ROMA - Martedì 30 maggio alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà il convegno 'I Comuni plastic free in Parlamento - Dal racconto delle esperienze ai progetti per un futuro senza rifiuti'. Saluti in apertura di Sergio Costa (foto), ...

