A Mattarella il premio Paolo VI dalle mani di Papa Francesco | ' Commosso | sia devoluto alla Romagna'

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sergioha ricevutodiilVI. 'Desidero innanzitutto ringraziare vostra Santità per questa accoglienza, ringrazio don Maffeis per le sue parole e l'...

... e soprattutto un testimone coerente e garbato di servizio e di responsabilità": lo ha detto il Papa rivolgendosi al Capo di Stato italiano Sergioal quale ha consegnato il...... e soprattutto un testimone coerente e garbato di servizio e di responsabilità": sono le parole di Papa rivolte al Capo di Stato italiano Sergioal quale ha consegnato il...12.27Paolo VI alla Romagna "Grato e sorpreso per questo riconoscimento". Così il presidente, ricevendo da Papa Francesco ilPaolo VI, in Vaticano. "Papa Paolo VI è stato ...

Papa Francesco conferisce al presidente Mattarella il Premio Paolo VI: "Lei è un maestro" RaiNews

Papa Francesco ha consegnato a Sergio Mattarella il Premio internazionale Paolo VI. "Sono lieto di farmi strumento di riconoscenza a nome di quanti, giovani e meno giovani, vedono in lei un maestro, u ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...