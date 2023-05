A Kiev tornano a suonare le sirene | le esplosioni mettono in fuga una scolaresca – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo l’attacco nella notte, nuove fortesi sono udite nella città di. Una raffica di missili russi si è abbattuta sulla capitale ucraina, dove sono tornate aanche leanti-aereo. Le immagini mostrano un gruppo di bambini che corre per mettersi in salvo dopo una forte esplosione e sono state condivise anche dalla first lady ucraina, Olena Zelenska. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.