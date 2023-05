A Cannes la Palma d’oro è donna | vince “Anatomie dìune chute” tra look opulenti e total black

(Di lunedì 29 maggio 2023) Life&People.it A distanza di due anni latorna in mano a una. “’ di Justin Triet ha infatti ottenuto il riconoscimento più prestigioso, condividendo la gioia con gli altri vincitori principali come gli attori Koji Yakusho e Merve Dizdar, oltre che il regista Tran Anh Hung. Resta a secco invece l’Italia, comunque apprezzatissima dalla critica internazionale con tre pellicole d’alto profilo. Tanta inoltre la bellezza nel Red Carpet, ricco diinteressanti anche per la serata finale di un Festival diindimenticabile. Un concorso avnte Complessivamente non può che considerarsi positivo il livello dei ventuno film presentati in concorso, tutti ritenuti per sfumature diverse ...

Archiviati i premi, la cena di gala del festival e i fuochi di artificio, in Francia tiene banco la polemica sulle dichiarazioni dellad'oro Justine Triet . Ritirando il massimo riconoscimento per 'Anatomie d'un chute' in diretta tv, la regista aveva attaccato frontalmente il governo Macron su pensioni e politica culturale: '...Due anni dopo Julia Ducournau per "Titane", è ancora una cineasta francese a vincere lad'Oro al Festival di2023. "Anatomia di una caduta " (titolo originale: " Anatomie d'une chute ") esplora in tre lingue gli angoli più oscuri di una coppia, in cui la moglie, interpretata ...Questo il Palmarès della 76esima edizione del Festival di: -d'Oro per il miglior film a 'Anatomie d'une chute' (Anatomy of a Fall) della regista francese Justine Triet - Grand Prix a '...

Cannes, Palma d'oro a 'Anatomie d'une Chute' di Justine Triet Agenzia ANSA

Justine Triet, 45 anni, un marito regista e sceneggiatore, Arthur Harari, sette film all'attivo, terza donna a vincere la Palma in 76 anni di festival, dopo Jane Campion e Julia Ducournau, non ha ...Il film della regista francese Justine Triet, recitato in inglese, tedesco e francese, non era tra i favoriti alla Croisette, ma ha conquistato la giuria del Festival di Cannes grazie alla storia di u ...