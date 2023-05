29 maggio 1985 | le iniziative per ricordare la strage dell’Heysel

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 29 maggio 2023) LeperlaIl 29delè uno dei giorni più tristi della storia del calcio e della Juventus. I bianconeri erano impegnati nella finale di Champions League contro il Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles. Ad un ora dal fischio d’inizio della partita un gruppo di tifosi Reds sfondò la rete divisoria ed andò a colpire dei tifosi della Vecchia Signora. Questi ultimi per cercare di scappare si ammassarono sul settore opposto della curva. Alcuni per evitare di essere sommersi dalla calca, si lanciarono nel vuoto. Altri, scavalcarono gli ostacoli per cercare di andare nel settore opposto. Altri ancora, invece, rimasero feriti dalle recinzioni. Ad un certo punto, però, il muro crollò per il troppo peso e 39 persone persero la vita e più di ...