24 Ore Le Mans 2023 | la Ferrari può vincere? Cosa aspettarsi realmente dalle Rosse

(Di lunedì 29 maggio 2023) Laha una concreta occasione di riscrivere la storia tra pochi giorni quando si svolgerà la 24 Ore Le. Dopo ben 50 anni la Rossa militerà come noto nella classe regina, due 499P sfideranno l’ampio numero di partecipanti che attualmente è capitanato da Toyota. I giapponesi hanno saputo imporsi in tutte le prove del FIA World Endurance Championship disputate sino ad ora. Sebring, Portimao e Spa-Francorchamps hanno premiato i campioni del mondo in carica, realtà che negli ultimi anni non ha avuto rivali nella mitica maratona francese. La musica può cambiare quest’anno, il costruttore asiatico dovrà infatti vedersela cone con altri blasonati marchi come Cadillac, Porsche e Peugeot. Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco #50 e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 hanno ...