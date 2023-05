150 voli e 3 mila uomini | l’esercitazione Nato e quel messaggio alla Russia nell’Artico

... tanto che anche all'aeroporto di Malpensa moltisono rimasti a terra a causa delle condizioni ... gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del 'Drago' e il nucleo sommozzatori ...... tanto che anche all'aeroporto di Malpensa moltisono rimasti a terra a causa delle condizioni ... gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo dell'elicottero "Drago" e il nucleo ...Secondo i documenti citati nel 2018 da Toninelli, il tutto sarebbe costatomilioni di euro in ... Fino a quando il governo, nel 2018 e dopo 88istituzionali, non decide di annullare gli accordi ...

Motori nuovi ma troppo delicati: fermi 150 aerei, in Europa cancellati 3 mila voli Corriere della Sera

Il volo Easyjet Napoli-Palermo ieri è stato cancellato ieri sera e in aeroporto è esplosa la rabbia dei passeggeri. In 150 sono rimasti a terra. “Non siamo stati riprotetti, ci […] ...Cancellato il volo EasyJet Napoli Palermo delle ore 19.45. Esplode la rabbia dei passeggeri. In 150 sono rimasti a terra, "non riprotetti e trattati come ...