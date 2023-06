1000 Miglia Green - Abarth 500e | il pungiglione elettrico è in gara

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nel plotone di auto elettriche pronto a contendersi la2023 ci sarà anche un'"targata" Quattroruote: un esemplare del cinquino a batteria guidato da un equipaggio della nostra redazione. Data la circostanza, dunque, riaccendiamo i riflettori sulla prima Bev nella storia dello Scorpione, passando in rassegna l'intera gamma, compresa la versione Cabrio Turismo, ovvero quella che guideremo da Brescia a Roma (e ritorno) nell'ambito delladi regolarità. La prima elettrica dello Scorpione. Erede di una lunga stirpe di sportive a benzina, l'nasce sulla base della Fiat Nuova 500 elettrica, della quale rappresenta una variante maggiormente orientata al piacere di guida. Per convincere gli appassionati, orfani ...

ALESSANDRIA - Borsalino si conferma per il secondo anno partner ufficiale della 41ª edizione die seguirà la competizione per auto d'epoca alternando a bordo della sua Talent Car prestigiosi ospiti: quella della tappa nel nostro capoluogo, sede della manifattura di cappelli dal 1857, ...Un museo a cielo aperto per lain Bra martedì 13 giugno 2023 . Quest'anno la prima tappa della Corsa più bella del mondo attraverserà Verona: un matrimonio perfetto tra la nostra città e gli esemplari più affascinanti ...FIA World Endurance Championship: 17 marzodi Sebring; 16 aprile 6 Ore di Portimao; 29 aprile 6 Ore di Spa; 10 - 11 giugno 24 Ore di Le Mans; 9 luglio 6 Ore di Monza; 10 settembre 6 Ore ...

