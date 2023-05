Zhang | «Finale Champions League inimmaginabile | ora noi pronti!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023), presidente dell’Inter, ha parlato prima del Gran Premio di Montecarlo di Formula 1. Il patron nerazzurro è stato interpellato sulladiORA PRONTI ? Direttamente da Montecarlo per il GP, Stevenha risposto così ai microfoni di Sky Sport: «La Ferrari è sempre nel mio cuore, supporto un team italiano.? Se mi avesse chiesto se ad inizio stagione l’avrei immaginato sicuramente avrei risposto di no. Ora siamo pronti. Dopo ieri, possiamo prepararci mentalmente per andare ad Istanbul, sono sicuro che i nostri giocatori sono preparati». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...