Zenga | «Onana super personalità | impressionato da una cosa!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 28 maggio 2023) Walterha parlato a Sky Sport dopo Inter-Atalanta, sfida vinta dai nerazzurri di Milano per 3-2. Il suo commento in merito aGRANDE PORTIERE ?elogia: «L’Inter ora avrà due-tre giorni di stacco per preparare Torino e poi la Champions League. La forza diè stata quella, che dopo essere stato fermo per tanti mesi, di adattarsi al campionato italiano che è tecnico, tattico e soprattutto deve anche parlare.nellae nel riempire l’area di rigore. Il consiglio è quello di continuare così». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...