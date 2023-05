"Congratulazioni al presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan per la sua vittoria alle elezioni presidenziali". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyrutilizzando la lingua turca. "Ci auguriamo di sviluppare la nostra cooperazione per la sicurezza e la stabilità dell'Europa e di rafforzare ulteriormente il nostro partenariato strategico a ...Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyrutilizzando la lingua turca. "Ci ... Il presidente francese Emmanuel Macron "si" con Erdogan per la sua rielezione e ...È il giorno numero 459 di guerra in Ucraina. Mentre la capitale Kiev viene bombardata senza sosta eribadisce la linea contro la Russia, il presidente russo Vladimir Putin sicon le guardie di frontiera per il supporto fornito nell'operazione militare speciale. 'Sono fiducioso - ...

Zelensky si congratula in turco con Erdogan - Europa Agenzia ANSA

"Congratulazioni al presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan per la sua vittoria alle elezioni presidenziali". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky utilizzando la li ...“Sono fiducioso che continuerete ad agire con generosità e coraggio, utilizzando con competenza ed efficacia tutte le forze e i mezzi disponibili per proteggere la sovranità, l’integrità territoriale ...