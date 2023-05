Il presidente ucrainoal Parlamento ucraino di approvare nuove sanzioni di 50 anni contro l'Iran a causa del suo ruolo nella fornitura alla Russia di droni e attrezzature militari per la guerra. Lo riporta ...28 mag 13:28al Parlamento sanzioni a Iran per 50 anni Il presidente ucrainoal Parlamento ucraino di approvare nuove sanzioni di 50 anni contro l'Iran a causa del suo ruolo nella ...Ucraina colpita in modo "massiccio" nella notte mentre le autorità regionali russe di Krasnodar hanno denunciato un tentativo di attacco da parte di Kiev.al Parlamento sanzioni all'Iran, che ha fornito i droni a Mosca, per 50 anni Tra Ucraina e Russia è guerra di droni . Il Paese guidato da Volodymyrcolpito in modo "massiccio" ...

Zelensky chiede al Parlamento sanzioni all'Iran per 50 anni - Europa Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Zelensky chiede al Parlamento ucraino di approvare nuove sanzioni di 50 anni contro l'Iran a causa del suo ruolo nella fornitura alla Russia di droni e attrezzature militari per ...Milano, 28 mag. (LaPresse) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al Parlamento di Kiev di imporre ulteriori sanzioni contro l'Iran per 50 ...