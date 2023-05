Yirelis Santana uccisa a coltellate | il giallo a Cassino Un amico | «Le avevo detto di lasciar perdere quella gente»

(Di domenica 28 maggio 2023) Si era trasferita ada non oltre un mesePena, la donna di 34 anni trovata morta in casa con diverse, con una letale al collo. Dal primo esame esterno svolto dal medico legale nella stanza da letto in cui è stato ritrovato il cadavere è emerso che la donna è stata colpita da circa 12, una ha reciso la giugulare con la morte della donna avvenuta per dissanguamento. Colpi che sarebbero stati sferrati da un coltello con lama liscia e affilata, che al momento non è stata ritrovata. La 34enne si era trasferita circa un mese fa da Vercelli, ma sulla sua vita privata gli inquirenti stanno ancora interrogando vicini e i pochi conoscenti finora emersi. A chiamare le forze dell’ordine è stato proprio un vicino di casa la mattina di sabato 27 maggio, dopo che si è ...

Dettagli sconvolgenti emergono dalla terribile morte diPenaUn atto di violenza inaudita ha sconvolto la tranquilla città di Cassino, lasciando la comunità in uno stato di ...Si era trasferita a Cassino da non oltre un mesePena, la donna di 34 anni trovata morta in casa con diverse coltellate, con una letale al collo. Dal primo esame esterno svolto dal medico legale nella stanza da letto in cui è stato ...La 35ennePena, di origini domenicane, è stata accoltellata alla gola e al volto. I segni rinvenuti sul collo lasciano pensare anche a un tentativo di ...

Yirelis Santana uccisa a coltellate, il giallo a Cassino. Un amico: «Le ... Open

Un omicidio ha sconvolto Cassino, comune in provincia di Frosinone, dove quest'oggi intorno alle 14.30 il cadavere di una donna è stato ritrovato in via Pascoli, all'interno di un… Leggi ...Una delle coltellate che hanno raggiunto Yirelis Pena Santana le ha reciso la giugulare ed è morta per dissanguamento ...