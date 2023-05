Yirelis Pena Santana | la 35enne uccisa Cassino | smentita la ' pista siciliana'

(Di domenica 28 maggio 2023) Cento tracce rinvenute nella stanza da letto e in casa di, laassassinata a(Frosinone) nella giornata di sabato. Gli esperti della polizia scientifica hanno ...

Cento tracce rinvenute nella stanza da letto e in casa diSantana , la 35enne assassinata a Cassino (Frosinone) nella giornata di sabato. Gli esperti della polizia scientifica hanno trovato residui di dna che ora dovrà essere analizzato. Lungo ...La donna era a Cassino da un mese e viveva al secondo piano di via Pascoli, al civico 104, proprio dove è stata compiuta la mattanza. Coltellate che, già nell'immediatezza, il medico legale incaricato ...Identificata la vittima dell'omicidio a Cassino. La donna uccisa a coltellate e trovata morta nel suo appartamento sabato 27 maggio èSantana, una ragazza domenicana di 34 anni, madre di 3 figli. Santana era inserita in un giro di prostituzione e gli inquirenti sono adesso alla ricerca del suo protettore. Chi era la ...

Chi era Yirelis Pena Santana, la 34enne uccisa a coltellate nel suo ... Fanpage.it

In un appartamento di Cassino le forse dell’ordine trovato il cadavere di una donna 34enne, di origini dominicane. Il suo nome era Yirelis Pena Santana, e la morte sarebbe arrivata dopo una decina di ...Yirelis Peña Santana di 34 anni è stata uccisa in una casa in centro. L’assassino si è scagliato con ferocia colpendola senza pietà ...