Si chiama "" , ed è noto come il "surf" delle orche, delle balene e dei cetacei. In pratica, sfruttano la scia delle navi e delle barche per andare molto veloci con il minimo sforzo. E' questa la ...Si chiama "" , ed è noto come il "surf" delle orche, delle balene e dei cetacei. In pratica, sfruttano la scia delle navi e delle barche per andare molto veloci con il minimo sforzo. E' questa la ...

Wake-riding, l'orca fa surf sulla scia della barca TGLA7

Si chiama "wake-riding", ed è noto come il "surf" delle orche, delle balene e dei cetacei. In pratica, sfruttano la scia delle navi e delle barche per andare molto veloci con il minimo sforzo.Local aquatic recreation centers are ready for families to call them home this summer. West Rock Wake Park owner Daniel Jarrett says their busy season starts in June but they’re already in full swing ...