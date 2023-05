Vlahovic non ce la fa per il Milan | giocherà Kean al posto di Milik Gazzetta

(Di domenica 28 maggio 2023) Allegri non convocaper la sfida contro il, per cui si affiderà agli altri attaccanti disponibili in rosa. La motivazione dietro questa esclusione è di natura fisica, perché il calciatore non ha recuperato la condizione prima della sfida di campionato. Scrive la: “A differenza di Leonardo Bonucci (che torna a disposizione per la panchina), l’attaccante serbo non ha superato i test fisici durante la rifinitura: il sovraccarico tendineo al muscolo sartorio della coscia destra non lo ha smaltito del tutto, stasera andrà in tribuna. Max Allegri pare comunque convinto di puntare sul tridente, nelle ultime 48 ore lo ha provato con insistenza: sarà(e non) a reggere l’attacco tra Chiesa e Di Maria. Tranne che per quest’ultimo, ai saluti perché all’ultima da bianconero ...

