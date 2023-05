Vite al Limite | Cindy Vela è scomparsa | una fine tragica a soli 45 anni | Nulla da fare

Leggi su howtodofor

(Di domenica 28 maggio 2023)alha raccontato la storia dinon molto tempo fa. La donna non è riuscita nell’intento, ma cheha fatto ora? Uno dei programmi più seguiti e conosciuti della televisione è certamenteal, la trasmissione che segue le storie di alcuni malati di obesità nel percorso di dimagrimento. Le vicende dei protagonisti rappresentano dei veri e propri esempi di rinascita in quanto contro ogni previsione riescono nel loro intento o almeno ad intraprendere la strada giusta. Non sempre, però, le cose volgono al meglio proprio perché si ha a checon soggetti che hanno una malattia e delle grosse difficoltà ad affrontare tutti gli step per poter guarire. Molti pazienti hanno subito traumi o hanno un passato ...