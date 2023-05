Violento schianto tra motociclette e un auto | muiono tre giovani irpini

(Di domenica 28 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di tre morti il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all’altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte – a quanto si apprende – un’e due moto. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Le vittime dell’incidente stradale sono tre moticiclisti della provincia di Avellino: Emilio D’Avella, di 30 anni, di Ariano Irpino, Pamela Mustone, di 33, di Melito Irpino, e Emanuele Serafino, di 32, di Ariano Irpino. Due di loro, D’Avella e Mustone, a quato viene riferito, erano fidanzati. La terza vittima viaggiava sulla seconda moto coinvolta. Ferito in modo lieve il conducente dell’, una Dacia Duster, con la quale lesono entrate in collisione per cause da accertare. L’uomo è stato condotto in ...

Loè avvenuto al confine tra Trescore Balneario ed Entratico, in via Facchinetti, lungo la ... Ferita gravemente anche la 14enne Un impatto piuttosto: allertati i soccorsi, sul posto ......fuga dopo lo, senza prestare soccorso. Deceduto al Papa Giovanni Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, che sono ora al vaglio delle forze dell'ordine. L'impatto è statoe ...L'urto, molto, non ha lasciato scampo al motociclista. Nonostante l'immediata richiesta di soccorsi, infatti, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Illesi gli occupanti dell'auto, una ...

Violento schianto nel Palermitano, motociclista in gravi condizioni Palermo Live

ANCONA - Schianto da brividi attorno alle 13,30 lungo la Statale 16, all’incrocio con la Strada Vecchia del Pinocchio, nei pressi dello store Scavolini: per cause da accertare, due auto si ...La giovane non ce l'ha fatta: era arrivata in ospedale, a Milano, in condizioni critiche dopo la caduta dal mezzo. Il ragazzo sottoposto al test dell'etilometro: negativo.