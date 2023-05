Violamania | la panchina della Roma è imbarazzante Fiorentina | che bello vincere così!

(Di domenica 28 maggio 2023) Se un Franchi gremito ieri è esploso di gioia al fischio finale non è certo per l’importanza dei tre punti trovati contro...

DOMINO IN- Nel frattempo, nubi nere all'orizzonte si stagliano all'orizzonte per diverse panchine di Serie A. E pare già iniziato il valzer che, dal Napoli, in giù coinvolge fior fiore di ...Impossibile poi non citare Barak, vero e proprio specialista di gol decisivi anche partendo dalla. È un po' il Mister Wolf della Fiorentina . E chissà che emozione dev'essere stata per lui ...

Violamania: la panchina della Roma è imbarazzante. Fiorentina ... Calciomercato.com

Se un Franchi gremito ieri è esploso di gioia al fischio finale non è certo per l’importanza dei tre punti trovati contro la Roma, a differenza di quanto successo a tre giornate dal termine la scorsa ...Nella serata di Basilea c’è tutto. Ansia, grinta, paura, fiducia, sconforto, determinazione, e poi voglia, fame, fatica, concentrazione e, infine, la gioia liberatoria. In una sola parola: il calcio.