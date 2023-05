VIDEO | Pazzesco episodio ad un evento Indie | un fan colpisce due wrestler e interviene la sicurezza

(Di domenica 28 maggio 2023) Increbileieri in occasione di unad Atlanta, Georgia. Nel corso dello show Outlandish 3, tra i cui promotori vi è ilZicky Dice, un fan con un costume da spiderman ha pensato bene di passare ai fatti interferendo nel match in corso tra Dillion McQueen e Dani Jordyn. Il fan in questione si è alzato dalla sua sedia a bordo ring (non c’erano transenne) e ha dapprima spinto McQueen contro il bordo del ring e poi è addirittura salito sul ring colpendo Dani Jordyn con una sorta di mossa buttandola al tappeto. Solo a quel punto è intervenuta lache ha bloccato l’uomo allontanandolo poi dal ring. La scena è stata, però, abbastanza surreale in quanto inizialmente i presenti hanno pensato che quanto stava accadendo fosse parte dello show e, invece, non era così. ...

Buffo anche il commento dell'autrice del breve, cioè Aurora. "Piangi perché mi somiglia" , ha ... "Perché è. La vita è pazzesca!" . Come darle torto, dopotutto La gravidanza di Aurora ...La conduttrice non ha resistito e si è commossa, mentre la figlia la riprendeva Ilè stato condiviso online: Michelle è ancora incredula di fronte al suo nipotino Michelle ...cioè èdai. ...... la premiata coppia Trevor Horn - Geoff Downes, quelli diKilled the Radio Star ) con gli Yes ... Esempi lampanti di come gli Yes spingano in questa formula sono Machine Messiah , il...

VIDEO I Mika invita i suoi fan a Chieti: "Mi è piaciuta un sacco, non vedo l'ora di tornare" ChietiToday

Amazon Prime Video a Giugno ha deciso di inserire numerosi film e telefilm che non potranno di certo passare inosservati.Luka Romero è ancora protagonista con l'Argentina. L'attaccante della Lazio si sta mettendo in luce al Mondiale Sub20. Dopo una prima gara in ombra, la punta ha trovato la via del gol contro il Guatem ...