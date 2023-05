(Di domenica 28 maggio 2023)di domenica 28. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi, al suo primo tentativo, non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 42.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!)....

... la cuiè diventata una parte importante della memoria ...sociali e le loro criticità e contraddizioni attraverso'uso del ...Antonio Rezza e Flavia Mastrella parteciperanno inviando undi ...... Valery Zaluzhny, in unin cui i soldati si preparano per ...anno all'avanzata delle truppe russe nel proprio territorio ora'...'obiettivo è quello di "lasciare inai nostri figli e ai ...... in unmotivazionale che lascia intendere'avvio della ... 'Ma per trasmettere ai nostri figli la pace come, dobbiamo ...