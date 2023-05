Video Lazio - Cremonese 3 - 2 | il commento della Gazzetta

(Di domenica 28 maggio 2023) Nella gara37ª giornata di Serie A, lasupera per 3 - 2 la. In gol Hysaj, Milinkovic - Savic (doppietta), Galdames e Lazzari ...

... 37' pt e 44' st Milinkovic - Savic (l), 8' st Galdames (C), 12' st autogol Lazzari (C)(4 - ...La cronaca di Monza - Lecce Nell'altra partita delle 15, il Lecce vince 1 - 0 a Monza e si ...Nella gara della 37ª giornata di Serie A, lasupera per 3 - 2 la Cremonese. In gol Hysaj, Milinkovic - Savic (doppietta), Galdames e Lazzari ...Ilcon gli highlights e i gol di- Cremonese 3 - 2, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. All'Olimpico vittoria sofferta per i biancocelesti che così facendo, ...

Lazio-Cremonese / La frecciata di Lazzari: “A inizio anno…” – VIDEO Cittaceleste.it

I biancocelesti hanno battuto 3-2 la Cremonese. I rossoneri hanno battuto la Juve 0-1. I convocati di Mancini per la Nations League. Verstappen domina a Montecarlo ...Lazio, Klose: "Questa società non deve dimenticare i giocatori. Vice Immobile Ho in mente dei nomi..." - VIDEO - Noi Biancocelesti ...