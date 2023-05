Video Giro d' Italia 2023 | Roglic come un imperatore | bacia il trofeo sui Fori Imperiali

Lo sloveno Primoz Roglic è il vincitore della 106ª edizione deld'Italia e ha festeggiato mostrando e baciando il trofeo da una terrazza sopra i Fori Imperiali. Guarda ildi Luca ...Con un grande strappo in volata, Mark Cavendish si aggiudica la vittoria nella 21ª e ultima tappa deld'Italia. Roglic chiude in maglia rosa. Guarda ilcon gli ...... primo fra tutti sicuramente la vittoria di Mark Cavendish , la leggenda inglese che a 38 anni suonati ha vinto la tappa ultima del, lanciando anche un segnale importante in ottica Tour De ...

Giro d'Italia 2023 - 19a tappa: Longarone - Tre Cime di Lavaredo - Video RaiPlay

Giro d'Italia 2023: Mark Cavendish chiude in bellezza a Roma. Trionfo per Primoz Roglic Finale di Giro d'Italia 2023 di grandissima qualità: sul percorso splendido di Roma ad esultare è infatti Mark Cavendish che trova il diciassettesimo successo personale nella Corsa Rosa nell'ultimo an ...