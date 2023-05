VIDEO Giro d’Italia 2023 | highlights e sintesi tappa di oggi Cavendish vince davanti al Colosseo | Roglic può fare festa

(Di domenica 28 maggio 2023) In archivio anche la ventunesima ed ultimadel. L’edizione 106 della Corsa Rosa si è chiusa tra le bellezze di Roma, la Città Eterna che ha fatto da cornice ad un’ultima frazione da favola. A prendersi il successoalè stato infatti Mark, all’ultimain carriera al. Il fenomenale sprinter britannico sale così a quota 162 vittorie in carriera, la 17a ale la 54a nei tre Grandi Giri. Numeri da capoper “Cannonball“, che durante queste tre settimane ha annunciato il ritiro a fine stagione. Difficile immaginare un finale migliore di questo. Alex Kirsch e Filippo Fiorelli completano un inusuale podio, con un Jonathan Milan evidentemente ...

Questa appena conclusa è stata una delle più belle e avvincenti edizioni degli ultimi anni: avvincente ed emozionante. Ripercorriamone i momenti più ...Il Capo dello Stato ha consegnato all'arrivo di Roma il Trofeo al vincitore deld'Italia 2023, lo sloveno Roglic. fonte: Quirinale gmLo sloveno Primoz Roglic è il vincitore della 106ª edizione deld'Italia e ha festeggiato mostrando e baciando il trofeo da una terrazza sopra i Fori Imperiali. Guarda ildi Luca ...

Giro d'Italia 2023 - 19a tappa: Longarone - Tre Cime di Lavaredo - Video RaiPlay

In questa edizione: Droni su Kiev, Putin insultato dai balconi, Amministrative, nei comuni affluenza in calo, Turchia, Erdogan ma vantaggio si riduce, Emergenza Conselice, idrovore ancora al lavoro, C ...Finale di Giro d'Italia 2023 di grandissima qualità: sul percorso splendido di Roma ad esultare è infatti Mark Cavendish che trova il diciassettesimo successo personale nella Corsa Rosa nell'ultimo an ...