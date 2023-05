Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 28 maggio 2023) Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l’ascolto da Astral infomobilità in servizio dellaa primo con il raccordo Noi abbiamo delle cose in carreggiata interna tra Casine abbia mentre esterna traffico rallentato tra Salaria e Cassia bis code sulla Cassia Olgiata La Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche altezza della Giustiniana situazione analoga anche sulla Casilina finocchio e sulla piatti Santa Maria delle Mole a traffico rallentato sulla Pontina tra Castel di Decima e Castelno in direzione Latina infine ricordiamo che oggi domenica 28 maggio alle ore 15:25 avrà luogo ala ventunesima e ultima tappa del giro d’Italial’evento interesserà l’Eur Ostia e centro storico previsti pertanto direi di sosta e chiusure lungo i tratti interessati disposta ...

Ventunesima e ultima tappa, oggi, del Giro d'Italia 2023 che arriva sulle strade di. Come spiega il comune, per i ciclisti della corsa rosa arrivo con traguardo ai Fori Imperiali. ..., ......la regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione dei lavori riguardanti il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Spalato tratto compreso tra viale Carradori e via. ...Gli stanziamenti, come annunciato dal sindaco diGualtieri, salgono a 500 milioni di euro per realizzare interventi sullasecondaria, sui marciapiedi e sui sampietrini, oltre che sui ...