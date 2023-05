Verstappen vince il Gp Monaco davanti ad Alonso e Ocon

(Di domenica 28 maggio 2023) MONTE CARLO () (ITALPRESS) – Il campione del mondo Maxha vinto il GP di, preceendo Fernando(Aston Martin), che ha finito a 27?921. Terzo Esteban(Alpine) a 36?990. Quarto posto per Lewis Hamilton (+39?062) con la Mercedes, quinta l’altra Mercedes di Russell. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc a più di 1? di ritardo, settimo il francese Gasly, ottavo l’altro ferrarista Carlos Sainz. Le McLaren di Norris e Piastri completano la top ten. Gara condizionata dalla pioggia che ha costretto i piloti ad autentiche acrobazie per tenere in pista le macchine. – foto LivePhotoSport –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

