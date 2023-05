Verona | Zaffaroni | «La delusione deve essere momentanea»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 maggio 2023) Le parole di Marco, tecnico dell’Hellas, dopo il pareggio dei gialloblu contro l’Empoli Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio delcontro l’Empoli. Di seguito le sue parole. COSA DICE AL GRUPPO – «Dice che bisogna rialzarsi subito, tornare a lavorare perché ci sono altri 90 minuti. Laè grande perché la gara era all’ultimo minuto. Unaenorme perché la vittoria ci avrebbe dato uno slancio incredibile. Lae poi dobbiamo ripartire. Abbiamo guadagnato un punto ed è ancora tutto aperto. Ci sono tutte le premesse per ripartire alla grande». COME MAI NON HA GIOCATO VERDI – «Non ha ancora recuperato da un ...