Verona-Empoli LIVE

Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A ...FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaLe Aquile riceveranno al 'Picco' il Torino ormai senza più ambizioni, ilospiterà l'già salvo mentre il Lecce sarà di scena a Monza contro i Brianzoli rivelazione della stagione, ...

Verona - Empoli Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Serie A 2022/2023, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Verona-Empoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Monza, Bologna e Fiorentina sono avvisate il Torino è vivo più che mai. Lo ha affermato ieri pomeriggio battendo lo Spezia al Picco per 4 a 0. Non capita spesso vedere la squadra ...