Verona-Empoli domenica 28 maggio 2023 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 28 maggio 2023) Ilè impegnato nella corsa per la salvezza, questo l’approfondimento in caso di arrivo a pari punti, e al Bentegodi arriva l’che guarda con distacco agli eventi nella zona rossa della classifica. I veneti perdendo 3-1 sul campo dell’Atalanta hanno raccolto una sconfitta fisiologica visto il valore dei bergamaschi ma è stata la InfoBetting: Scommesse Sportive e

I dettagli Dopo la doppietta realizzata contro la Juventus, Caputo sarebbe dovuto scendere in campo da titolare al Bentegodi nella gara tra Hellas. L'ex Sampdoria è stato invece ...Commenta per primo Un solo risultato: vincere. Non ha alternative ilche ha una grande chance quest'oggi contro l'al Bentegodi: prendersi i tre punti e scavalcare lo Spezia al quart'ultimo posto. Un successo avvicinerebbe non poco gli scaligeri alla ...Alle 12:30 andrà in scena l'anticipo domenicale della 37esima giornata del campionato di Serie A. Le formazioni ufficiali diEcco le formazioni ufficiali didi Serie A....

Verona - Empoli Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Tra pochi minuti, alle ore 12.30, Verona ed Empoli si sfideranno al Bentegodi: di seguito le formazioni ufficiali del match. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, Veloso, Sulem ...Hellas Verona-Empoli, Zaffaroni punta al controsorpasso sullo Spezia e vuole i tre punti. Le formazioni ufficiali.