Verona-Empoli 1-1 | il tabellino

Commenta per primo Si è aperta, alle ore 12.30, la domenica di Serie A con, match chiave per la zona salvezza. Segue Monza - Lecce alle 15. Di seguito, vivi insieme a Calciomercato.com , tutti gli episodi da moviola. Monza - Lecce - ore 15,00 Arbitro: Doveri ...10 Un solo risultato: vincere. Non ha alternative ilche ha una grande chance quest'oggi contro l'al Bentegodi: prendersi i tre punti e scavalcare lo Spezia al quart'ultimo posto. Un successo avvicinerebbe non poco gli scaligeri alla ...... si apre col lunch match traed EmpoliLa prima partita della domenica della trentasettesima giornata del campionato di Serie A, prevede il lunch match tra ile l', con gli ...

Verona-Empoli, le formazioni ufficiali ItaSportPress

(ANSA) - ROME, MAY 28 - Relegation-threatened Verona drew 1-1 at home to 14th-placed Empoli on Sunday. With one game to go, the Veronese occupy the third-last place in Serie A above already relegated ...Salvezza più lontana per gli scaligeri, che sono ad una gionata dal termine al terz’ultimo posto con lo Spezia ...