Verona | Depaoli | «Salvezza? I tifosi sono la nostra arma in più»

(Di domenica 28 maggio 2023) Le parole di, esterno dell’Hellas, sulle possibilità di permanenza in Serie A per i gialloblù Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di-Empoli. La sfida sarà fondamentale per la lotta. PAROLE – «Stiamo bene e vogliamo fare bene e vincere. Dobbiamo essere molto aggressivi e cercare subito il gol per conquistare i tre punti. Il pubblico c’ha sempre spinto fin dall’inizio anche quando abbiamo perso tante partite.l’in più di questa squadra».