Verona | beffa crudele | l' Empoli fa 1 - 1 al 96' Salvezza | si decide tutto all' ultimo turno

14.40 Serie A:, 1 - 1 con l'Empoli Ilnon supera l'Empoli al Bentegodi (1 - 1), ma aggancia al terz'ultimo posto lo Spezia. Verdetto salvezza ai 90' finali (Milan -e Roma - Spezia) Ngonge ...atroce per il, che al 96' si fa pareggiare dall'Empoli con Stojanovic. Non basta il gol di Gaich al 61' per regalare tre punti che sarebbero stati fondamentali in ottica salvezza. Al ...1 - 1 che sa diper il, che con il pareggio maturato al 'Bentegodi' raggiunge lo Spezia. Il Lecce, di scena a Monza, avrà un match point per superare consolidare la propria posizione. ...

Verona-Empoli 1-1, gol e highlights: beffa Hellas al 96’, agganciato lo Spezia Sky Sport

(Adnkronos) - Il Verona non va oltre l'1-1 in casa con l'Empoli. I padroni di casa al Bentegodi vengono raggiunti in pieno recupero dai toscani e rimandano la possibilità di salvezza agli scaligeri ...L’Empoli beffa il Verona, e con un gol al 96’ rischia di condannare l’Hellas. Non basta una zampata di Adolfo Gaich a metà della ripresa ai ...