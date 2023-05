Venezia | si tinge di verde fosforescente l' acqua del Canal Grande

Leggi su panorama

(Di domenica 28 maggio 2023) Stamani suldi, all'altezza del Ponte di Rialto, è apparsa una chiazza di liquido. A segnalarla, intorno alle ore 9:30, sono stati alcuni cittadini, che hanno avvisato la Polizia locale. Non è chiaro come mai l'delabbia assunto questo colore, ma non è escluso che si tratti di una performance artistica o di una azione degli ambientalisti. Il Prefetto di, Michele di Bari, si è subito attivato ed ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città al fine di capire l'origine del fenomeno e studiare le azioni da intraprendere.