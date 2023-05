Venezia | l’acqua del Canal Grande è diventata verde | cause ancora sconosciute

(Di domenica 28 maggio 2023)si è risvegliata domenica 28 maggio 2023 osservando un fenomeno inaspettato: parte deldel, all’altezza del Ponte di Rialto, erafosforescente. I primi ad accorgersene sono stati alcuni cittadini che erano in zona, che hanno subito provveduto a contattare la polizia locale. Al momento non c’è alcuna certezza sulla causa, ma c’è chi pensa che ad agire possano essere stati alcuni manifestanti ambientalisti, soprattutto perché la modalità risulta essere simile ad alcune contestazioni avvenute in altre città. In quel caso, però, era arrivata quasi subito una rivendicazione da parte dei responsabili, mentre oranessuno si è esposto. Questa sembra essere comunque l’ipotesi più probabile, secondo quanto riportato da La Nuova ...

...che rendeva fosforescenti i microrganismi presenti nell''... Il Prefetto di, Michele di Bari ha convocato una riunione ...- Poche ore dopo la partenza della Vogalonga, la regata non competitiva nata nel 1974 come denuncia contro il moto ondoso,del Canal Grande si è tinta di verde fluo. Non sembra ...del Canal Grande disi è colorata di verde, in particolare nella zona di Ponte Rialto. La superficie è diventata di un verde particolarmente fosforescente. Non è stata immediatamente ...