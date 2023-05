Venezia | il Canal Grande si colora di verde Il prefetto convoca riunione d' urgenza | Monitoriamo le criticità

(Di domenica 28 maggio 2023) Attualmente l’Arpav sta svolgendo delle analisi per verificare di cosa sia fatto il liquido. I ragazzi di Ultima Generazione ribadiscono di non avere nulla a che fare con quanto accaduto

... dalla Polizia locale e dall'Arpav, iniziano a emergere alcune ipotesi sulla chiazza di liquido verde fosforescente che è apparsa questa mattina alle 9.30 nelGrande di. "Sembrerebbe ...... ovvero un liquido che viene immesso in caso di una perdita di acqua, per comprenderne il tragitto seguito, il liquido verde fluorescente che ha colorato stamani un tratto delGrande a, ...protesta ambientalista 28 maggio 2023 15:25, ilGrande si colora di verde fosforescente - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...

Venezia, chiazza verde fosforescente nel Canal Grande: sarebbe un liquido "tracciante" TGCOM

Scattate le indagini di polizia e Arpav. Non sembra trattarsi di una sostanza inquinante, ma di un liquido usato come tracciante per capire dove ci sono perdite ...Scattate le indagini di polizia e Arpav. Non sembra trattarsi di una sostanza inquinante, ma di un liquido usato come tracciante per capire dove ci sono perdite ...