Venezia | Canal Grande con chiazza verde Il Prefetto fa scattare le indagini

Riporta alla memoria una storica performance dell'artista argentino Nicolas Garcia Uriburu la comparsa della chiazza di colore verde fluorescente avvenuta stamani sulGrande di, vicino al ponte di Rialto. Nel 1968, in occasione della Biennale d'arte, Uriburu "colorò" di verde le acque del canale utilizzando un pigmento che rendeva fosforescenti i ..., 28 maggio 2023 Una chiazza fluorescente ha colorato di verde parte delGrande e della laguna a. Ecco le immagini dei Vigili del Fuoco. / Vigilfuoco Tv... 28 maggio, sulGrande di, all'altezza del Ponte di Rialto. A segnalarla, intorno alle ore 9:30, sono stati alcuni cittadini, che hanno avvisato la Polizia locale. Per la modalità dell'...

Venezia, chiazza verde fosforescente sul Canal Grande TGCOM

Acqua verde a Venezia: da cosa dipende l'insolito spettacolo che è apparso sulla celebre arteria acquea della città lagunare La chiazza di liquido verde ...L'azione, al momento, non è stata rivendicata. La chiazza sarebbe stata causata da una sostanza che viene immessa in caso di perdita di acqua, per ...