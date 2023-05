Venezia | acqua verde fosforescente sotto il ponte di Rialto

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 28 maggio 2023) Sopralluogo di vigili del fuoco e Polizia locale, prelevati campioni per capire di che tipo di sostanza si tratti Una chiazza di liquidoè apparsa stamani nel canale di San Luca nel sestiere di San Marco, a, all'altezza deldiaffollato di turisti. Polizia locale e vigili del fuoco stanno effettuando un sopralluogo anche con l'Arpa, prelevando anche campioni per capire di che tipo di sostanza si tratti. "Ain zonapresenza colorazioneanomala. Arpav sul posto per accertamenti ambientali con vigili del fuoco e Polizia Municipale", scrive Arpa Veneto su Twitter.