Venezia | acqua verde fluo nel Canal Grande | ecco la nuova protesta degli ambientalisti

Il Prefetto di, Michele di Bari, si è subito attivato ed ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città. Scopo della riunione sarà quello di ...La colorazione dell'ha sorpreso residenti e turisti... ovvero un liquido che viene immesso in caso di una perdita di, per comprenderne il tragitto seguito , il liquido verde fluorescente che ha colorato stamani un tratto del Canal Grande a...

L'acqua del Canal Grande diventa verde fosforescente: cosa sta succedendo a Venezia Fanpage.it

la sostanza verde che stamane ha colorato l'acqua di Canal Grande a Venezia. Lo rende noto la polizia di Stato, spiegando in una nota che "l’azione al momento non è stata rivendicata ed in base agli ...Una chiazza di liquido verde fosforescente è apparsa sul Canal Grande di Venezia, vicino al Ponte di Rialto. Indagini in corso.